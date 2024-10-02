لافروف: على جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ضبط النفس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "على جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ضبط النفس".

وكشفت وزارة الخارجية الروسية ان "لافروف عقد اجتماعا مع ممثلي دول عربية وناقش التصعيد في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن "حل القضية الفلسطينية هو الركيزة الأساسية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وأكدت الخارجية الروسية ان "واشنطن تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تصاعد الوضع في الشرق الأوسط".