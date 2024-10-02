شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الدولة المصرية صاحبة رؤية وحذرت من تفاقم الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد علي دعمه المطلق للدولة والقيادة المصرية في ظل الاضطراب والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.



وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن الدولة المصرية صاحبة رؤية، وقد حذرت من هذا السيناريو فى ظل عدم وقف الحرب علي غزة مع تعطيل إسرائيل كل المساعي التي بذلتها مصر لوقف الحزب سيجر المنطقة لأحداث ذات عواقب وخيمه.



وأضاف عناني أن الدولة المصرية تدير الملف بأداء منضبط ومتزن مع الحفاظ علي الثوابت الوطنية، والتضامن الكامل لحقوق الشعبين اللبناني والفلسطيني.



ومن جانبه أكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن طرح القضايا الإقليمية والسياسية علي أجنده الحوار الوطني ينم عن إرادة سياسية للوصول إلى إجماع شعبي علي ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ علي سيادتها مع دورها كقوة إقليمية تملك الكثير للتأثير علي الأحداث.

وأشار الحزب إلى تضامنه الكامل مع ما تقوم به القيادة السياسية من خطوات للحفاظ علي الأمن القومي المصري مع الثقة الكاملة في قواتنا المسلحة، داعيا كافة الأحزاب وقوى المجتمع المدني للالتفاف حول القيادة المصرية ودعم الدولة المصرية للحفاظ علي وحدة الوطن وسلامة أراضيه ومكتسباته.