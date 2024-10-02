مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك مع حزب الله اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط في وحدة الكوماندوز الإسرائيلية بمعارك في جنوبي لبنان مع حزب الله.

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أعلنت بلدية موديعين-مكابيم-ريعوت، مقتل النقيب إيتان أوستر من وحدة تابعة لتشكيل الكوماندوز بمعركة في لبنان.

وأشار الموقع إلى أن جنازة القتيل ستقام اليوم في القسم العسكري في جبل هرتزل.

وكان مسؤول الإعلام بحزب الله اللبناني محمد عفيف أعلن أن "عدد القتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي في معارك اليوم كبير جدا وهناك تعتيم من قبل العدو الإسرائيلي".