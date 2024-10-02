الرئيس النمساوي يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

ياسر رشاد - القاهرة -

قبل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الأربعاء استقالة الحكومة برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة.

وكلف الرئيس الحكومة بمواصلة تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر في المستشارية النمساوية اليوم "إنه ستبدأ أيضا المناقشات الفردية بين قادة الأحزاب والرئيس الاتحادي غدا الخميس لوضع تصور للائتلاف الحكومي الجديد.

وبحسب القواعد الدستورية من المنتظر أن يكلف الرئيس النمساوي هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية الفائز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة المقبلة.