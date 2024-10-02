وزارة الدفاع الإيرانية تحذر إسرائيل من ضربات أشد قسوة

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت وزارة الدفاع الإيرانية إسرائيل مما وصفته بـ"ضربات أشد قسوة" من تلك التي شنتها ضدها مساء أمس الثلاثاء حال أخطأت إسرائيل في حساباتها.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن الوزارة قولها - في بيان لها اليوم الأربعاء - "إن الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي ضرب أهدافا عسكرية إسرائيلية في الأراضي المحتلة أمس لم يكن سوى جزء صغير من قدرات إيران الدفاعية، وأن طهران ستستخدم معدات وأسلحة أقوى وستوجه ضربات أشد إيلاما في الردود القادمة".

ومن ناحية أخرى، دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد الهجمات الإيرانية.

وقال دانون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن إيران ستشعر قريبا بعواقب أفعالها وأن الرد الإسرائيلي سيكون مؤلما.

وأوضح مندوب إسرائيل أنه دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لمناقشة الهجوم الإيراني غير المسبوق على تل أبيب وإدانة إيران إدانة واضحة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح - في وقت سابق - بأن إيران ارتكبت خطأ جسيما بهجومها على إسرائيل، متعهدا بأن تدفع طهران الثمن.

وفي موسكو، دعا السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف اليوم، جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى إنهاء فوري للقتال.

وشدد فيكتوروف على ضرورة وقف انتهاك وحدة أراضي وسيادة لبنان أو انتهاك سيادة البلدان المجاورة والبحث عن التسوية السلمية للأزمة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الفشل الكامل للإدارة الأمريكية في الشرق الاوسط أدى إلى دراما دموية تكتسي زخما متصاعدا.

وأضافت أن تصريحات البيت الأبيض الغامضة تدل على عجز الولايات المتحدة التام عن حل الأزمات، مشيرا إلى أن جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وإلى طريق مسدود.

وكانت الخارجية الروسية قد أدانت بشدة الهجوم الإسرائيلي على لبنان ودعت تل أبيب إلى سحب قواتها.

ومن جهتها، كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أفادت بأن حجم الهجوم الإيراني على إسرائيل كان أضخم من الهجوم الذي شنته فى أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم (البنتاجون)، بات رايدر "إن إيران من خلال الهجوم، تعمدت إلحاق الضرر بإسرائيل"، مضيفا أن موقف واشنطن كان واضحا بشأن تبعات قد تترتب على هجوم إيراني.

وأشار رايدر إلى أنه يرى من خلال الأطر العامة، أنه ستكون هناك تداعيات للهجوم الإيراني، وقد تكون هذه التداعيات اقتصادية أو عسكرية، لكنه لا يملك أي تفاصيل محددة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه تواصل مع نظيره الإسرائيلي يواف جالانت، عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وأضاف أوستن - في منشور على منصة "إكس" - "أنهما عبرا عن تقديرهما المتبادل بالدفاع المنسق عن إسرائيل في مواجهة نحو 200 صاروخ باليستي أطلقتها إيران، مؤكدا الالتزام بالبقاء على اتصال وثيق".