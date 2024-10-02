ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41 ألفا و689 شهيدا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41,689 شهيدا و96,625 مصابا منذ 7 أكتوبر.

أضافت وزارة الصحة، أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و165 مصابا خلال 24 ساعة.

إيطاليا تحث الأطراف بالشرق الأوسط على خفض التصيعد

حث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، جميع الأطراف في الشرق الأوسط على العمل من أجل خفض التصعيد، وتجنب تكرار مقتل المدنيين في لبنان، كما في غزة".

وقال تاياني، أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين مع وزير الدفاع جويدو كروسيتو، إن "الدعوة التي نواصل توجيهها للجميع، بما في ذلك إسرائيل، هي العمل من أجل خفض التصعيد، وتجنب الصراع الذي يتسبب في سقوط مزيد من الضحايا، خاصة بين المدنيين".

وأضاف تاياني، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، أن " نشوب حرب تشمل الشرق الأوسط بأكمله لا يزال من الممكن تجنبها، وأن فتح الجبهة اللبنانية والتدخل المباشر لإيران زادا من خطر اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق"، منبها إلى أن "التصعيد في الساعات القليلة الماضية يدفعنا أكثر إلى العمل من أجل السلام والحوار.. ولا يزال هناك احتمال لتجنب حرب تشمل الشرق الأوسط بأكمله".

ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى "اضطلاع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية بمسؤوليتها تجاه هذا الأمر".. وقال إن "الحكومة الإيطالية، بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع، تعمل في كل اتجاه نحو هذا الهدف".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي إن التحرك السريع والفعال من جانب الأمم المتحدة ضروري "حتى تعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل كرادع حقيقي".. مشيرا إلى "ضرورة تحرك سريع وفعال للأمم المتحدة حتى تتمكن يونيفيل من ممارسة ردع حقيقي لاستخدام القوة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية العمل بشكل مستقل حتى بدون القوات اللبنانية".. مطالبا بضرورة الاعتراف بأن يونيفيل لم تحقق أهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.