الجارديان: إسرائيل كانت ستضطر لاستخدام دفاعات متطورة ومكلفة لوقف الهجوم الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الهجوم الذي شنته إيران مساء أمس الثلاثاء كان سيجبر إسرائيل على استخدام دفاعات متطورة ومكلفة لوقف هذا الهجوم.

وقالت الصحيفة - في مقال تحليلي لمحررها للشئون الأمنية والعسكرية دان صباغ - إنه على الرغم من إطلاق 180 صاروخا باليستيا، فمن المرجح أن إيران أرادت الاحتفاظ بمعظم مخزونها لاستخدامه في حالة اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.

ويرى صباغ أن قرار إيران بإطلاق حوالي 180 صاروخا باليستيا عالي السرعة على إسرائيل يشير إلى أن طهران سعت إلى إلحاق أضرار جسيمة في هجوم ليلة الثلاثاء، على عكس هجوم الطائرات بدون طيار والصواريخ الذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي.

وقالت إيران إنها نشرت للمرة الأولى صاروخا أسرع من الصوت يسمى فاتح-2، تقدر سرعته القصوى بنحو 10000 ميل في الساعة.

وبحسب صباغ، تشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك ترسانة تضم حوالي 3000 صاروخ باليستي، على الرغم من أن الحساب الأصلي أجرته الولايات المتحدة قبل عامين ونصف، لذا فقد يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.. وربما أرادت طهران الاحتفاظ بالغالبية العظمى من مخزونها في حالة تصاعد الصراع مع إسرائيل إلى حرب كاملة.

وقال صباغ - في مقاله - إن إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية في بضع دقائق يمثل أيضا جهدا جادا لإرباك أو استنزاف الدفاعات الجوية الإسرائيلية .. ولأنها متطورة، فإن الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن ، ومخزونها غير مؤكد.

وأضاف أن إيقاف الصواريخ الباليستية أثناء الطيران هو في الأساس مهمة أنظمة "آرو 2" و"آرو 3" الأمريكية الإسرائيلية بعيدة المدى، والتي استخدمت لأول مرة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، أما نظام القبة الحديدية الأكثر شهرة فيستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، وغالبا ما تكون الصواريخ التي تطلقها حماس من غزة.

وقال مستشار مالي سابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في إبريل الماضي إن صاروخ آرو يكلف عادة 3.5 مليون دولار في المرة الواحدة، ومنظومة مقلاع داود الاعتراضية تكلف مليون دولار/ ومن شأن القضاء على 100 صاروخ أو أكثر أن يكلف إسرائيل مئات الملايين من الدولارات بسهولة.

وأشار صباغ إلى لم يتضح على الفور عدد الصواريخ الإيرانية التي ضربت الأرض؛ ففي هجوم أبريل الماضي، من بين 120 صاروخا باليستيا أطلقتها إيران، لم تصل سوى تسعة صواريخ، مما تسبب في أضرار طفيفة لقاعدتين جويتين، وهو ما يعني من الناحية العسكرية أن هذا الهجوم كان فاشلا.

وبحسب صباغ، استخدمت إيران أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية في أبريل، لكنها تخلت في هجوم يوم أمس عن الطائرات بدون طيار الأبطأ حركة ، مما يشير إلى أنها تشعر بأنها غير فعالة ضد خصم لديه نظام دفاع جوي متطور.