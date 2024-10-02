ألفاظ خارجة في المحاضرة.. أستاذ جامعي يثير الغضب بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

ثارت حالة من الغضب في محافظة المنوفية، بسبب تداول فيديو لأستاذ جامعي يوجه ألفاظا خارجة خلال محاضرة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، أثناء تواجد الطالبات.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم من نهج الدكتور وقال أحدهم، إنه من المفترض أن يكون مثالا للخلق الحميد وليس ناقلاً لألفاظ بذيئة، مطالبين بسرعة التحقيق معه ومنعه من التدريس للطلاب.

في ذات السياق، كشف مصدر مسؤول بكلية الحقوق جامعة المنوفية لمصراوي، أن الأستاذ المذكور "م.ح" يعمل بالفعل بكلية الحقوق جامعة المنوفية "تعاقد"، وتقرر إحالته للتحقيق العاجل قبل إتخاذ الإجراء المناسب.

أضاف المصدر أن الأستاذ الجامعي يبلغ من العمر 72 عامًا، وتعاقدت معه الجامعة ولكن حال ثبوت التجاوز فإن كل الخيارات متاحة، مشيرًا إلى أن الإيقاف عن العمل أو حتى إنهاء التعاقد تمامًا وارد، مُتابعًا: "الأسلوب غير مقبول ولا يليق داخل الجامعة أو حتى خارجها، فهناك طلاب وطالبات لا يجب ذكر ما قيل في الفيديوهات المتداولة أمامهم".