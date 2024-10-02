ما حقيقة مقطع فيديو متداول يظهر سقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه يظهر لحظة الهجوم الإيراني على إسرائيل أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو السماء في الليل بلون شديد الحمرة قالوا إنه يرجع للحرائق التي اندلعت بفعل الصواريخ التي أطلقتها طهران في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

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لكن بالتحري والتدقيق في الفيديو يظهر أنه لا يعود للهجوم الإيراني على إسرائيل، وإنما يرجع إلى احتفالات جماهير نادي "مولودية الجزائر" بمناسبة مرور 103 عام على تأسيس النادي.