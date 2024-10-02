عاجل.. اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل اسرائيلية، اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل، وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة وأكد البوليس القبرصي صحة الخبر وأن البحث والتحري جارٍ عنهم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012