بلينكن يجري محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندي

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في واشنطن.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء أن بلينكن بحث مع جايشانكار التزام الولايات المتحدة والهند الدائم بتعميق العلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق بشأن التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز التعاون في مجال التقنيات الحرجة والناشئة.

وأشار بلينكن إلى زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى كييف في أغسطس الماضي، وأكد أهمية إحلال السلام العادل والدائم لأوكرانيا، كما بحث الوزيران خططا لتوسيع التعاون في مبادرات الطاقة النظيفة لمعالجة أزمة المناخ العالمية.