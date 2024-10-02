بعد أخبار اختطافه..السفير الإسرائيلي في قبرص يتحدث عبر أكس ( شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السفير الإسرائيلي في قبرص أرون أنوليك ، أنه بخير ولم يتم اختطافه، مؤكدا أنها طريقة جديدة جعلت العالم بأكمله يتصل به للاطمئنان على صحته ويتمنون له عاما يهوديا سعيد.

ونشر السفير الإسرائيلي في قبرص، عبر حسابه على منصة أكس مقطع فيديو قال فيه: لقد سمعت بعض الأخبار الكاذبة المتداولة عني، دعوني أؤكد لكم أنني بخير، يبدو أن شخصًا ما توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسائل نصية ويتمنى لي عامًا يهوديًا جديدًا سعيدًا.

وكانت وسائل اسرائيلية، زعمت اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل، وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة.



