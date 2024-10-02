مشاركة مندوبية فلسطين في ورشة عمل حول موضوع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين في ورشة عمل حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والتي تنظمها ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح - قطاع الشئون السياسية الدولية بالتعاون مع كل من إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة وأكاديمية فولك برنادوت، والتي ستمتد على مدار الأيام من 1 إلى 3 أكتوبر 2024.

ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالسلم والأمن إيماناً منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية في القضايا المتعلقة بنزع السلاح، وبناء قدرات الدول العربية وموظفي جامعة الدول العربية. كما تعد استكمالاً لورشة العمل التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في ديسمبر 2022 حول ذات الموضوع.

ويشارك في ورشة العمل 70 خبيراً من 13 دولة عربية إضافة إلى إدارات الأمانة العامة المعنية بالموضوع، وأكاديمية فولك برنادوت، ومركز الاتحاد الأفريقي للإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وعدد من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع.

وقد مثل دولة فلسطين في أعمال الورشة المذكورة الملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود، من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين.