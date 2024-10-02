انفجارات بجانب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك والشرطة: لا يوجد إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - مع تصاعد الاحداث الدامية في الشرق الأوسط واستمرار الصراع بين الدولة العبرية المحتلة للأراضي الفلسطينية وعدد من الجبهات، وقع انفجارين في المنطقة المجاورة مباشرة للسفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية لكوبنهاجن بالدنمارك، وقالت الشرطة الدنمركية اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر إنها تحقق في الواقعة.

ووفق لوكالة رويترز، قال متحدث باسم الشرطة الدنماركية للصحفيين في مكان الحادث إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ومن السابق لأوانه تحديد حجم الانفجارات.

وتم تطويق منطقة واسعة، ونشرت صحيفة إكسترا بلاديت صورا أظهرت أفرادا من الجيش الدنماركي مدججين بالسلاح يحرسون السفارة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الإسرائيلية عندما اتصلت بها رويترز.

تأمين مكثف في الدنمارك حول المواقع اليهودية

وكانت وزارة الدفاع الدنماركية قد أعلنت في ديسمبر الماضي، أنه ستتمّ تعبئة الجيش لمساعدة الشرطة في نشاطها الأمني حول المواقع "اليهودية والإسرائيلية" في كوبنهاجن.

وخرجت عدة تظاهرات ردًا على الحرب في قطاع غزة، إلى زيادة ضغط العمل على الشرطة الدنماركية، وفقا لوكالة فرانس برس.