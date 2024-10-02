زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق الفلبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم كاتاندوانيس شرق الفلبين.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 81 من مدينة باجامانوك الواقعة في الإقليم وعلى عمق 350 كيلومترًا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار بسبب الزلزال.

وتقع الفلبين في “حزام النار” بالمحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90 في المائة من الزلازل في العالم. وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، وأودى بحياة أكثر من 220 شخصًا وسط الفلبين في عام 2013.

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