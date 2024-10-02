القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني بصواريخ مجنحة نوع "قدس5"

أَعلنت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أنّه "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5".

وأوضحت أنّه "قد تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية".

وقال سريع إن "القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد".

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية أن "استمرار الدعم الأميركي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار وأنها لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".