شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يعزز التعاون مع سلطنة عمان فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الدعوة الكريمة للسفيرة نبيلة مكرم، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة إلى سلطنة عمان، وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات العمانية ذات الأنشطة المجتمعية والخيرية المشابهة لطبيعة عمل التحالف الوطني.

وشملت الزيارة لقاءات مع عدة جهات حكومية وأهلية لبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم عقد اجتماع مع الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى اجتماعات مع مؤسسات مجتمعية بارزة مثل جمعية دار العطاء وجمعية دار الرحمة، كما تم عقد لقاءات مع مؤسسات عمانية عريقة ومؤثرة مجتمعياً مثل (مؤسسة بيت الزبير) ومؤسسها الوزير السابق ورجل الأعمال محمد الزبير.

وأسفرت الزيارة عن تبادل الخبرات وإبراز التجربة المصرية من خلال نموذج التحالف الوطني، مما نال إعجاب وإشادة الأشقاء العمانيين، كما تم مناقشة آلية توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من بروتوكولات التعاون المشتركة.



التحالف الوطنى يزور عمان



التحالف الوطنى يزور عمان



التحالف الوطنى يزور عمان



التحالف الوطنى يزور عمان