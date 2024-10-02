الحرب ليست الحل - واشنطن: حزب الله سيحاول التعافي ونحن نراقب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، ان "حربا شاملة مع حزب الله أو إيران ليست السبيل لإعادة السكان إلى ديارهم في شمال إسرائيل بأمان".

وأضاف كيربي في حديث للصحفيين، أن "حزب الله تحت قيادة حسن نصر الله كان يشكل تهديدا خطيرة على حياة الإسرائيليين. نتمنى أن لا نرى تصعيدا ايرانيا ولكن إن حدث فلدينا القدرات اللازمة للدفاع عن أنفسنا وعن إسرائيل".

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وأكد أن "حزب الله سيحاول التعافي ونحن نراقب لنرى ما سيفعلونه لمحاولة ملء هذا الفراغ القيادي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار في لبنان، وتصر على انسحاب حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت"، عن كاتس قوله إن "إسرائيل تريد انسحاب حزب الله إلى ما بعد الليطاني ونزع سلاحه".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح اول أمس السبت، وبشكل رسمي اغتيال أمين عام "حزب الله اللبناني" حسن نصر الله في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس.

وأضاف الجيش في بيان صحفي له، أنه إضافة لنصر الله فقد تم اغتيال مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله علي كركي.

المصدر : وكالات