بعد الهجوم الصاروخي.. نتنياهو يتوعد إيران: ستدفعون الثمن

الشارقة - اميمة ياسر -

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران في أول ظهور له عقب الهجوم الصاروخي الإيراني غير المسبوق على إسرائيل.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع سياسي أمني، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل، لافتا إلى أن دفاعات بلاده كانت السبب وراء هذا الفشل وكذا وعي الإسرائيليين في إشارة إلى التزامهم بتعليمات الجبهة الداخلية.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: "ارتكبت إيران خطأً كبيراً الليلة.. وستدفع ثمنه.. النظام في إيران لا يدرك مدى تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا".

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء ردا على الحملة التي تشنها إسرائيل ضد جماعة حزب الله حليفة طهران في لبنان مما أثار توعدا برد قاس من جانب كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، وسُمع دوي انفجارات في القدس وغور الأردن بعد أن احتشد إسرائيليون في الملاجئ. وانبطح مراسلون من التلفزيون الرسمي أرضا أثناء بث مباشر.

وقالت إسرائيل إن أكثر من 180 صاروخا انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل وإنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراضها. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن سفنا حربية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت نحو 12 صاروخا اعتراضيا لإسقاط صواريخ إيرانية كانت في طريقها نحو إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل الإسرائيلية التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة واستهدفت قادة فصائل مسلحة في المنطقة وكذلك ردا على العدوان على لبنان وغزة. وقال الحرس الثوري إن قواته استخدمت صواريخ فاتح فرط الصوتية للمرة الأولى وإن 90 بالمئة من صواريخها أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في إسرائيل، لكن رجلا قُتل في الضفة الغربية حسبما قالت السلطات هناك.