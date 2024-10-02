تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو ضد العدوان على لبنان وفلسطين

اعتصم المئات من النشطاء والمناصرين للحقوق الفلسطينية، وأعضاء منظمات مجتمعية أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي للمطالبة بإيقاف العدوان الاسرائيلي على لبنان وفلسطين. ووجه النشطاء دعوة إلى أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية ب"التوقف عن إرسال الأموال والمساعدات العسكرية إلى اسرائيل التي تسمح لها بارتكاب المزيد من المجازر في فلسطين ولبنان".

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