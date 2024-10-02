ماكرون استنكر بشدة الهجمات الإيرانية الجديدة على إسرائيل

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة "الهجمات الإيرانية الجديدة على إسرائيل"، مضيفا أن "بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل وأنها حشدت مواردها العسكرية في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء".
واشارت الرئاسة الفرنسية في بيان، الى أن "ماكرون كرر طلب فرنسا بأن يوقف حزب الله أعماله ضد إسرائيل وسكانها"، لافتة الى أن "ماكرون يرغب أيضا في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه في امتثال صارم لقرار مجلس الأمن الدولي".
واعلن الحرس الثوري الايراني فجر اليوم إن هجومه الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم يحدث مزيد من الاستفزازات، بينما توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على تصعيد طهران مع تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.
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