أعلنت بلدية هود هشارون في إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "نحو 100 منزل تضرر في المدينة جراء الهجوم الإيراني الليلة الماضية".
وبحسب البلدية فإن "عشرات المنازل الأخرى تضررت في المزيد من الدوائر الثانوية".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية هود هشارون في إسرائيل: نحو 100 منزل تضرر في المدينة جراء الهجوم الإيراني الليلة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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