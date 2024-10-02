جيروزالم بوست: الحل لعودة سكان الشمال إلى منازلهم وجود قوات على الأرض في جنوب لبنان

أشارت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية إلى إستمرار إطلاق "حزب الله" الصواريخ من جنوب لبنان، معتبرة أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دبلوماسي يتيح عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى ديارهم هو وجود قوات إسرائيلية على الأرض في جنوب لبنان.
ولفتت إلى أنها "قضية إجماع وطني"، حيث أعرب كل من زعماء الحكومة والمعارضة عن دعمهم للتوغل الإسرائيلي في لبنان، الذي بدأ مساء الثلاثاء، موضحة أنه حتى الولايات المتحدة، التي حذرت من الغزو، يبدو أنها تدرك ضرورة هذه الخطوة.
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