نقل موقع واللا عن مصدر مطلع، ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامبن نتانياهو قد يعقد ظهرا اجتماعا يشمل رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث الرد على الهجوم الإيراني".

كانت هذه تفاصيل خبر واللا عن مصدر مطلع: نتانياهو قد يعقد ظهرا اجتماعا يشمل رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث الرد على الهجوم الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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