الشرطة الدنماركية: نحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

أعلنت الشرطة الدنماركية، "أننا نحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن".
ولفتت، وفق ما نقلت وكالة رويترز عنها، إلى أنّه "لا تقارير عن إصابات جراء الانفجارين اللذين وقعا بمحيط سفارة إسرائيل بكوبنهاغن".
ومنذ 4 أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "استنفار وتأهب في كل السفارات الإسرائيلية في العالم"، مع استمرار توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان واغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ العام الماضي.
وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من ردّ إيران الواسع عبر 200 صاروخ ضد إسرائيل على الاغتيالات الإسرائيلية واتساع رقعة اعتداءاتها.
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