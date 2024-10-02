النشرة: تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع منفذا غارات وهمية فوق المنطقة".

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