قصف إسرائيلي بالمدفعية والدبابات على بلدتي الخيام وكفركلا وغارة على مبنى عند مدخل صور

افادت قناة "الجزيرة"، عن "قصف إسرائيلي بالمدفعية والدبابات على بلدتي الخيام وكفركلا جنوبي لبنان". كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على مبنى قرب مستشفى حيرام عند مدخل صور الجنوبي.

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