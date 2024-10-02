وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا لسكان جنوب لبنان، مشيرا الى انه "يدور قتال عنيف في جنوب لبنان"، زاعما ان حزب الله يستغل البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته .
واضاف :"من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها. وسيعمل الجيش على تعطيل تحركات عناصر حزب الله وسيمنع منهم تنفيذ هجماتهم"، مؤكدا ان "هذا التحذير ساري حتى إشعار آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي حذر سكان الجنوب من الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.