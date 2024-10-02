إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في تل أبيب وصفارات إنذار بالمطلة وزرعيت وشوميرا وإفن مناحم وشتولا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم رصد صاروخ أطلق من لبنان وسقط في منطقة تل أبيب دون تفعيل صافرات الإنذار"، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنن رصد "سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة وسط إسرائيل".

هذا، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في زرعيت وشوميرا وشتولا بالجليل الغربي، والمطلة بإصبع الجليل، وإفن مناحم بالجليل الأعلى".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".