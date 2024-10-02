غدًا.. المتمم لـ"ربيع الأول" والجمعة أول أيام ربيع الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، موعد غرة شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1446 فلكيا.

وقال المعهد في بيان، إن غرة ربيع الآخر ستكون فلكيا يوم الجمعة القادم، وعدته 30 يوما.

وأشار إلى أن هلال شهر ربيع الآخر سيولد مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 50 مساء بتوقيت القاهرة المحلي غدا الأربعاء الموافق 29 من شهر ربيع الأول الحالي(يوم الرؤية).

وأضاف انه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الخميس، هو المتمم لشهر ربيع الأول 1446.