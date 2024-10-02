إعلام إسرائيلي: دوي صفارات الإندار في مسكاف عام في الشمال

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "دوي صفارات الإندار في مسكاف عام في الشمال".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الجوي الإسرائيلي المكثف على لبنان ما يتسبب في سقوط شهداء وجرحى بشكل يومي، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه بدأ الاثنين عملية محدودة في الجنوب إلا أن "حزب الله" أكد أن القوات الإسرائيلية لم تدخل لبنان وشدد على جهوزية مقاتليه في مواجهتهم.

ويواصل حزب الله عمليات إطلاق الصواريخ في إطار دعم قطاع غزة في ظل الحرب والدفاع عن لبنان، حيث توسعت عملياته مؤخرًا إلى تل أبيب.