غارات إسرائيلية عدة على الضاحية الجنوبية لبيروت شملت منطقة الحدث والشياح

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عدّة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وشملت هذه الغارات منطقة الحدث وحي الشياح.
وفي وقت سابق وجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا للمتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في حي حدث بيروت وحي حدث الغرب وحي الشياح وشويفات العمروسية.
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أقيخاي أدرعي: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، وطالبهم بإخلاء هذا المباني والمجاورة لها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
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