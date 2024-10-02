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الجيش الإسرائيلي وجه إنذارًا للمتواجدين في مبانٍ في حدث بيروت وحدث الغرب وحي الشياح بالضاحية الجنوبية

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وجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلً لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا للمتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في حي حدث بيروت وحي حدث الغرب وحي الشياح.

وزعم المتحدثةباسم الجيش الإسرائيلي: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، وطالبهم بإخلاء هذا المباني والمجاورة لها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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