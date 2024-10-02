اليوم.. العالم يشهد كسوفًا حلقيًا للشمس لن يرى في مصر ولا المنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يشهد العالم اليوم الأربعاء 2-10-2024، كسوفًا شمسيًا حلقيًا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس.

ومن المقرر أن تتفق ذروة الكسوف الشمسي الحلقي مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هجريا.

ويكون هذا الكسوف مرئيًا في جنوب المحيط الهادي، وتشيلي، والأرجنتين، وجنوب المحيط الأطلسي، كما يكون جزئيًا في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، في حين أنه لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.

يذكر أن الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، قد قال في وقت سابق، إن العالم سيشهد اليوم الأربعاء، كسوفًا شمسيًا.

وأشار إلى أن كسوف الشمس عموما لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، لذلك يحدث هذا الكسوف في نفس يوم المحاق.

وكتب تادرس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تفسير الكسوف الحلقي فهو يحدث عندما يكون القمر في منطقة الأوج المنطقة البعيدة عن الأرض في المدار بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم مكونا حلقة النار كما يسمونه أو الكسوف الحلقي.