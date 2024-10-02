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إيران تستهدف 3 قواعد جوية إسرائيلية وأهداف عسكرية قرب غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، أن الضربات الإيرانية على إسرائيل استهدفت 3 قواعد جوية وأهداف عسكرية أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال باقري: "رغم كل الجرائم الإسرائيلية، الجمهورية الإسلامية التزمت بالموازين الأخلاقية والإنسانية، واقتصرت الضربات علي 3 قواعد جوية رئيسية لدي الكيان وقواعد للموساد كمركز الاغتيالات".

وأضاف: "واستهدفنا قاعدة نيفاتيم وقاعدة حتسريم اللتين استخدمتا لاغتيال الشهيد نصرالله كما استهدفنا الرادارات الاستراتيجية ومراكز تجمع الدبابات والمدرعات والجنود الإسرائيلين قرب غزة الذين كانو يقومون بقتل وإبادة أهاليها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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