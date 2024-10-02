إبراهيم عيسى لمحور المقاومة: من ينقذ الشعب الفلسطيني واللبناني من خرابكم وهجص إيران

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، "محور المقاومة" في ظل المعاناة التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني واللبناني اليوم، متسائلا: "من ينقذ الشعب الفلسطيني واللبناني والعربي من هولاء الذين فتحوا قفص الذباب المسعورة ومكنوا إسرائيل بكل إجرامها وجنون رئيس وزرائها أن ينفذوا حرب الإبادة والتهجير، وكأن هذا المحور ليس محورا للمقاومة ولكنه يبدو محورا للخراب".

واستنكر خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، تصريحات رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الذي وصف الأوضاع في غزة؛ بأنها "سجن كبير"

وقال: "المعتوه خالد مشعل كان يقول غزة كانت سجنا كبيرا! أهي أصبحت الآن مبقرة كبيرة! كان موتا بطيئا يعيشه شعب غزة، أهو أصبح موتا سريعا! هذا معتوه سياسي فعلا، المفروض يحصل حجر على عقل هذا الرجل!" على حد قوله.

وسخر من الهجمات الإيرانية على إسرائيل، التي لم تسفر عن سقوط قتلى أو خسائر كبيرة، مستغربا حديث الحرس الثوري الإيراني عن تدمير 80% من الأهداف، قائلا: "لا إصابات وقعت ولا تدمير جرى، كان الله في عونك مصدقيك ومحبيك".

وتساءل عن الهدف من وراء تهديد إيران لإسرائيل، معقبا: "عندما يقول بيان الحرس الثوري لو اسرائيل لو ضربت سنرد عليها مرة ثانية؛ هل كدا إسرائيل اترعشت واترعبت وتوقفت الغارات على جنوب لبنان وستعلن انسحابها من غزة، ما هو مردود الهجص اللي أنت عملته ده؟ أم الهدف هو الهجص من أجل الهجص! ".

واختتم متسائلا عما إذا كانت هذه التحركات ستسهم في تحرير "متر واحد" من الأراضي الفلسطينية، قائلا: "هل ما جرى سيفيد في متر واحد نحو القدس، أو تحرير شبر واحد في غزة؟".