- 1/2
- 2/2
شن الطيران الاسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقتي الرويس والجاموس واندلاع حريق في المكان بسبب وجود خزان مازوت تابع لاحد المولدات في المنطقة، وذلك بعيد اطلاقه تحذيرا لاخلاء مناطق بغرض استهدافها ونشر خرائط للاماكن المستهدفة.
وكان الطيران المسير قد اطلق صواريخ قبل استهداف الاماكن المحددة من قبل الطيران الحربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الاسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية في الرويس والجاموس واندلاع حريق في المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.