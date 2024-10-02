ستارمر: إيران تدفع المنطقة نحو الهاوية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بشدة محاولة إيران "إيذاء الإسرائيليين الأبرياء" و"دفع المنطقة إلى حافة الهاوية".

وقال في بيان اذاعه شخصيا من 10 داونينغ ستريت، مساء الثلاثاء،: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل، ونعترف بحقها في الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان".

وأكد ستارمر: "يجب على إيران أن توقف هذه الهجمات، جنباً إلى جنب مع وكلائها مثل حزب الله". وأضاف رئيس الوزراء: "نحن ندعم المطلب المعقول لإسرائيل بأمن شعبها".

وعبر السير كير عن "قلق العميق" من أن الشرق الأوسط "على حافة الهاوية". وقال: "أنا قلق للغاية بشأن خطر سوء التقدير".

وقال رئيس الوزراء إن الوضع في لبنان "خطير"، وحث الرعايا البريطانيين في المنطقة على المغادرة على الفور "إذا كانت لديكم الوسائل للمغادرة، فالآن هو الوقت المناسب".

وفي معرض إجابته على أسئلة من وسائل الإعلام، سُئل السير كير عما إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة لاستخدام القدرات العسكرية البريطانية لمساعدة إسرائيل في الدفاع. تجنب رئيس الوزراء الإجابة على هذا السؤال، قائلاً إن هذا "وضع متطور" ويكرر أن المملكة المتحدة "تقف إلى جانب إسرائيل".