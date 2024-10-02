بعد كشف هويته.. تفاصيل العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، تفاصيل العثور على جثة عارية لشاب مجهول الهوية وملقاة وسط الزراعات بمدينة البياضية، وبها آثار عدة طعنات في البطن والصدر.

وبعد تكثيف التحريات من قبل رجال الأمن في الأقصر، تبين أنه يدعى "م. س" في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة الخضيرات بقرية البغدادي، إذ تعرفت أسرته على الجثة التي تم إيداعها مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

وتبين أن القتيل كان متغيبًا عن منزل أسرته منذ يومين، فيما تكثف مباحث الأقصر جهودها لكشف ملابسات القضية والوصول للجاني ومعرفة سبب الجريمة.

وبدأت الواقعة عندما اكتشف أحد المواطنين بالصدفة، مساء الإثنين الماضي، جثة لشاب بدون ملابس ملقاة وسط الزراعات بشارع العصاره بالقرب من محطة وقود الراسي بمدينة البياضية، إذ أبلغ على الفور الشرطة التي حضرت إلى مكان الواقعة.

ولم يتعرف أحد في وقتها عليه، خاصة أنه لم يكن يحمل أي إثبات شخصيه، وليس من أبناء المنطقة التي عثر فيها على الجثة.