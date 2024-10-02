بعد هجوم إيران.. غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت طائرات الاحتلال غارات إسرائيلية في هذه الأثناء على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

وعلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهجوم الصاروخي الذي حدث مساء الثلاثاء على تل أبيب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاح مجلس الوزراء الأمني: "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه. سنلتزم بالقاعدة التي أسسناها: من يهاجمنا - سنهاجمه".

وأشار نتنياهو إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل، مؤكدا على أن السنوار والضيف لم يفهما تصميمنا ونصر الله لم يفهم تصميمنا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إسرائيل أرسلت رسالة تحذيرية لإيران قبل الهجوم الذي شنته مساء الثلاثاء.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الرسالة تضمنت تهديدًا مباشرًا بأن إسرائيل سوف تستهدف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية في حال أقدمت طهران على إطلاق صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الثلاثاء عن انطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 200 صاروخ، بينما دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى إصابة مبنى في شمال تل أبيب جراء الهجوم.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الهجوم على إسرائيل كان دفاعا عن مصالحنا و مواطنينا.

وأضاف مسعود بزشكيان، أنه على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعلم أننا لا نسعى للحرب لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد، مشيرا إلى أن الهجوم كان جزءا من قدراتنا ولا تدخلوا في صراع مع إيران.

وتابع الرئيس الإيراني: "تم الرد بحزم على الاعتداءات الصهيونية بناء على حقنا المشروع في ضمان الأمن لإيران والمنطقة".