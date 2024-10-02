بعد الهجوم الإيراني.. الجيش يلغي القيود المفروضة وسط إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف تعليمات قيادة الجبهة الداخلية وإلغاء القيود المفروضة وسط إسرائيل، وجاء ذلك بعد انتهاء اجتماع لمجلس الأمن الوزاري المصغر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر استمر أكثر من ساعتين في ملجأ محصن تحت الأرض بالقدس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء انطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 200 صاروخ، بينما دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى إصابة مبنى في شمال تل أبيب جراء الهجوم.