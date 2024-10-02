40 تريليون جالون من الأمطار تذهل الخبراء

غمر إعصار وعاصفة مطيرة جنوب شرق الولايات المتحدة بأكثر من 40 تريليون جالون في الأسبوع الماضي، وهي كمية غير مسبوقة من المياه أذهلت الخبراء.

حيث غمرت مياه الأمطار بسبب إعصار هيلين وعاصفة مطيرة عادية ضربت المنطقة قبل الإعصار - وهذا يكفي لملء ملعب فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم 51 ألف مرة، أو بحيرة تاهو مرة واحدة فقط. وإذا تم تركيز هذه المياه على ولاية كارولينا الشمالية فقط فإن عمقها سيبلغ 3.5 قدم (أكثر من متر واحد). وهذا يكفي لملء أكثر من 60 مليون حمام سباحة أوليمبي.

كمية فلكية

وقال إيد كلارك، رئيس المركز الوطني للمياه التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في توسكالوسا بولاية ألاباما: «هذه كمية فلكية من الأمطار. ولم أر خلال 25 عامًا من العمل في هيئة الأرصاد الجوية شيئًا بهذا الحجم الجغرافي الكبير والحجم الهائل للمياه التي سقطت من السماء».

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الأضرار الناجمة عن الفيضانات الناجمة عن الأمطار مروعة. ووفقا للمسؤولين فقد لقي أكثر من 100 شخص حتفهم.

قياسات الهطول

وقام عالم الأرصاد الجوية الخاص ريان ماوي، وهو كبير علماء سابق في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بحساب كمية الأمطار، باستخدام قياسات هطول الأمطار التي أجريت في شبكات مقاسها 2.5 ميل في 2.5 ميل، كما تم قياسها بواسطة الأقمار الصناعية والملاحظات الأرضية. وقد توصل إلى 40 تريليون جالون حتى يوم الأحد في شرق الولايات المتحدة، مع 20 تريليون جالون من ذلك ضربت فقط جورجيا وتينيسي وكارولينا وفلوريدا بسبب إعصار هيلين.

وقد أجرى كلارك الحسابات بشكل مستقل وقال إن الرقم 40 تريليون جالون (151 تريليون لتر) صحيح إلى حد ما، بل وربما يكون أكثر تحفظاً. وقال ماوي إن ما بين تريليون إلى تريليوني جالون إضافيين من الأمطار سقط، معظمها في فيرجينيا، منذ إجراء حساباته.

وإنه لوضع كمية الأمطار في المنظور الصحيح، فإنها أكثر من ضعف الكمية الإجمالية للمياه المخزنة في خزانين رئيسيين لحوض نهر كولورادو: بحيرة باول وبحيرة ميد.

أنظمة عاصفية

وقال العديد من خبراء الأرصاد الجوية إن هذا كان مزيجًا من نظامين أو ربما ثلاثة أنظمة عاصفية. قبل أن تضرب هيلين، حيث هطلت الأمطار بغزارة لعدة أيام لأن نظام الضغط المنخفض «قطع» التيار النفاث - الذي يحرك أنظمة الطقس على طول الغرب إلى الشرق - وتوقف فوق الجنوب الشرقي. أدى ذلك إلى توجيه الكثير من المياه الدافئة من خليج المكسيك. وقالت عالمة المناخ في ولاية كارولينا الشمالية كاثي ديلو إن عاصفة لم تصل إلى الحالة المسماة توقفت على طول ساحل المحيط الأطلسي في نورث كارولينا، مما أدى إلى هطول ما يصل إلى 20 بوصة من الأمطار.

وأضيف بعد ذلك إعصار هيلين، إحدى أكبر العواصف في العقدين الماضيين، والتي احتفظت بالكثير من الأمطار لأنها كانت صغيرة وتحركت بسرعة قبل أن تضرب جبال الأبلاش، كما قالت خبيرة الأعاصير في جامعة ألباني كريستين كوربوسيرو.