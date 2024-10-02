37 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أعلن مسعفون أن غارات جوية إسرائيلية قتلت 37 شخصاً على الأقل في قطاع غزة أمس، وسط تصاعد المواجهات فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مراكز قيادة تستخدمها حركة (حماس).

وأوضح مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن 13 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في النصيرات، أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة. وقال المسعفون إن غارة منفصلة على مدرسة تؤوي عائلات فلسطينية نازحة في حي التفاح بمدينة غزة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل. وأضاف المسعفون إن غارتين إسرائيليتين منفصلتين في وقت لاحق أمس، أسفرتا عن مقتل خمسة فلسطينيين في رفح بجنوب القطاع وفي حي الزيتون بمدينة غزة، لافتين إلى أن ستة فلسطينيين قتلوا في خان يونس جنوب القطاع في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين. وأضافوا أن ستة فلسطينيين آخرين قتلوا في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت سيارة في غرب خان يونس بعد ساعات قليلة.