وزير الدفاع الايراني: لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورا وسنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة

أعلن وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن إسرائيل ستتلقى صفعة أكثر شدة في حال ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

واشار وزير الدفاع الإيراني الى إن "عملية الحرس الثوري مشروعة ووفق القوانين الدولية"، مضيفا "لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق 2". وتابع "إذا تعرضت المنطقة للتصعيد والحرب سنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة".

بدورها، حذرت الخارجية الإيرانية من دخول طرف ثالث إلى الصراع، وحملت داعمي الكيان الصهيوني مسؤولية إيقاف مغامراته.

وأعلن الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميرا".