وزير الاشغال يعلن اعادة فتح الاجواء اللبنانية واعادة استئناف الملاحة

اعلن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تصريح له، بانه “بعد المتابعة وبناءً على اقتراح المعنيين في المديرية العامة للطيران المدني، نعلن اعادة فتح الاجواء اللبنانية وبالتالي استئناف حركة الملاحة الجوية”.

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