خارجية إيران تدعو الأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

دعت وزارة الخارجية الإيرانية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة" لمنع التهديدات المحدقة بالسلام والأمن الإقليميين، وذلك بعد الهجوم الايراني الواسع على اسرائيل.

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