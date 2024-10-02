مصرف أبو ظبي الإسلامي يفتتح الفرع الـ71 بمدينتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt، افتتاح أحدث فروعه رقم 71 في مول "أوبن إير" بمدينتي، وذلك في إطار استراتيجية المصرف الطموحة التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافي.

وبحسب بيان البنك، قام بافتتاح الفرع كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، وبحضور المسؤولين التنفيذيين بالمصرف.

وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر إن "السياسة التوسعية للمصرف تقوم على أساس خطة متكاملة ومدروسة بدقة، تستهدف أن نكون أقرب لعملائنا لتقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة، كأحد أهم الدعائم لجذب مزيد من العملاء، وتلبية احتياجات جموع العملاء الحاليين المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن تحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي، التي وضعتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري".

وأكد عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف أبو ظبي الإسلامي أن خطة المصرف التوسعية تستهدف التركيز على تجهيز فروعنا بأحدث التقنيات في السوق، بالإضافة إلى معايير التصميم المتطورة، التي تضمن تقديم خدمة مصرفية فعالة وسريعة ومتميزة لعملائنا، ومن خلال فرعنا الجديد سنقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، خاصة الشباب المهتمون بالحلول المصرفية الرقمية.