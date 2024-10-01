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البيت الأبيض: بايدن وجه الجيش الأمريكي بمساندة إسرائيل لمواجهة الضربة الإيرانية

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الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه الجيش الأمريكي بمساندة دولة الاحتلال في مواجهة الضربات الإيرانية الصاروخية، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل.


وسيطرت حالة من الاستنفار الأمني في دولة الاحتلال مع بدء إطلاق الصواريخ، ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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