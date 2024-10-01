تزامنا مع هجوم إيران.. عملية إطلاق تهز تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، إصابة 10 أشخاص في عملية إطلاق نار في تل أبيب.

وأضافت القناة العبرية، أن التقديرات تشير إلى أن الهجوم نفذه فلسطيني، وما زالت العملية مستمرة.

وتشير التقديرات إلى أن اثنين نفذا الهجوم، فيما أوضحت التقديرات أن بين المصابين 6 حالات حرجة نتيجة إطلاق النار في يافا، حيث أطلق المسلحان النار على إسرائيليين من مسافة قريبة وقد تم القضاء على منفذي الهجوم في يافا.

كانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت وقوع إطلاق نار في تل أبيب، مما أدى إلى سقوط قتلى وعدد من الإصابات.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم قد يكون نفذه فلسطيني.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، أسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين في مدينة يافا.