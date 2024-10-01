إيران : إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت على صواريخنا

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن العملية التي نفذوها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوقف حركة الطيران في مطار بن جوريون. أفادت "سكاي نيوز عربية" بإطلاق جولة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن صواريخ إيرانية سقطت في جنوب غرب القدس وسط استمرار محاولات الاعتراض.

وأفادت صحيفة "يديعون أحرونوت" الإسرائيلية بإطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخ من إيران نحو إسرائيل.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بإصابة مبنى شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول في الإدارة الأمريكية إن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي "وشيك" على إسرائيل. ولم يقدم المسئولون في البيت الأبيض فوراً أي أدلة تدعم هذه النتائج المخابراتية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المسئولين، الذين طلبوا عدم كشف هويتهم لمناقشة المعلومات المخابراتية العسكرية، قولهم إن نطاق الهجوم الإيراني المحتمل ليس واضحاً، لكنه قد ينطوي على مزيج من الطائرات بدون طيار وصواريخ.